“Lo único que queremos es ser atendidos por el Estado": Raiza Isabela Salazar tras acto de perdón

En medio del acto de reconocimiento del Estado Colombiano se le pidió perdón a Raiza Isabela Salazar, una mujer trans a la que el Gobierno nacional no le presto atención a las denuncias que hizo en su momento cuando fue víctima de violencia por su condición de género.

Luego de más de 20 años a través de una lucha constante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por primera vez reconoció la vulneración de los derechos a las garantías judiciales a la falta de protección judicial.

"Agradezco a las organizaciones de Derechos Humanos por haber llegado al Estado para prácticamente obligarlo a pedirle perdón por medio de la ley, alguien que fui abandonada", señaló Raiza Isabela Salazar.

Raiza manifestó que este acto es el resultado de la incansable búsqueda que ella y sus compañeras de la comunidad Lgbtiq+ para lograr la garantía de sus derechos humanos: "Lo único que queremos es ser atendidos por el Estado y ayudados en la búsqueda de nuestros derechos como ciudadanos de este país”, señaló.

En ese mismo sentido, denunció que a pesar de que regresó a su territorio en zona rural del municipio de Dagua en el Valle del Cauca las intimidaciones por parte de grupos armados aun continúan.

"Imagínate 24 años es demasiado tiempo, y sobre todo en un problema tan grave que donde yo estoy, me metí en medio de mafias y guerrillera, no sé cómo he salvado mi vida porque en todos estos años las agresiones han sido permanentes", explicó Raiza.

Por su parte, el director general de la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado Colombiano señaló que este es un paso fundamental para la comunidad Lgbti que han sido víctimas de actos de discriminación y violencia.

"Realmente es un acto histórico y significativo porque realmente enarbolar las banderas de las luchas de toda la población trans en nuestro país. Hago un llamado a que reflexionemos como sociedad y evitemos toda las formas de violencia y discriminación", dijo Jhon Camargo, director de la entidad.

Raiza Isabella Salazar se convirtió así en la primera mujer trans en ser reparada simbólicamente y administrativamente por parte del Estado Colombiano por la vulneración de sus derechos, pese a sus complicaciones de salud, continuará vinculada a procesos de lucha que actualmente afrontan las mujeres trans en el Valle del Cauca.