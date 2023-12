Los dueños de las armas en el Pacífico son los carteles mexicanos, advierte Petro desde Buenaventura

Desde Buenaventura, el presidente Gustavo Petro hizo una grave advertencia sobre la situación de orden público al reconocer que el poder en el litoral Pacífico, aparte del Estado, lo tienen los mexicanos, refiriéndose a los cárteles de droga de ese país.

“Los dueños de las armas en el pacífico son los mexicanos, no México, no la república mexicana, no el pueblo mexicano, sino la mafia mexicana. Tenemos guerrilleros que hablaban de revolución al servicio de la mafia mexicana, bonito futuro tuvo la revolución en Colombia de esa manera”, advirtió.

Y les reclamó a esos grupos armados en Colombia que “no se han dado cuenta todavía que ya no hay revolución, que eso no lleva a una revolución, que no hizo ningún cambio matar negros siendo de piel negra para que una mafia mexicana se enriquezca. Ese no es el desarrollo, esa es una imposición. A punta de miles de muertos es una imposición”.

Si lo vemos desde otra teoría es una pérdida de soberanía, indudable. Es lo que nos pasó con Panamá sin que hubiera cocaína en aquel entonces. Pero eso mismo nos pasó en Panamá y ya Panamá no es de la gran Colombia como decíamos nosotros. Así no está pasando aquí ¿A qué lleva ese camino? A tener una cadena gruesa de oro y a que le pongan a uno esa cadena cuando ya está en el féretro. ¿Para qué? señaló el presidente Petro.

También en Buenaventura, el presidente Gustavo Petro anunció que el 22 de diciembre inaugura el programa jóvenes en paz.

“Es para el joven que se está matando con el otro joven o que está en riesgo, porque ya me causaron un enorme desastre publicitario por hablar así”, reconoció el presidente.

