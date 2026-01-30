"Los megaricos no toman aguardiante, impuesto al licor golpea a los pobres": gobernadora del Valle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió a la Corte Constitucional que escuche a los mandatarios regionales antes de tomar una decisión definitiva sobre el decreto de emergencia económica, teniendo en cuenta que este actualmente se encuentra suspendido.

La mandataria manifestó que esta determinación de la Corte permite que las rentas provenientes de la venta de licores y cigarrillos en el departamento sigan destinándose a programas sociales para el desarrollo de los vallecaucanos.

"Ya solicitamos a la Corte que nos diera la oportunidad de intervenir a los gobernadores para explicar esto. Creemos que constitucionalmente estamos protegidos porque es una renta de constitucionalidad. No es una ley, fue la misma Constitución la que estableció que esas rents fueran cedidas a los departamentos para Salud, Educación y Deportes", indicó Toro.

La mandataria también se refirió a lo dicho por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde señalaba que la decisión de la Corte Constitucional, "busca evitar el pago del impuesto de licores y cigarrillos a los mega ricos del país".



"Los mega ricos no viven aquí, ellos viven en otros paises y además no toman aguardiente. El aguardiente que se toma aquí, se lo toma la gente pobre, la gente que realmente aporta para que nosotros podamos sostener la salud", finalizó la mandataria.