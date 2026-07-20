Mandatarios del Valle respaldan posible posesión presidencial en una base militar de la región.

Mandatarios del Valle del Cauca respaldaron la posibilidad que una de las bases militares del suroccidente del país sea la escogida por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, para realizar su acto de posesión el próximo siete de agosto.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que el Pacífico, siendo una región olvidada en materia de seguridad, es la opción más adecuada para realizar la ceremonia.

"Bienvenido el presidente De La Espriella si se quiere posesionar en nuestra región, sea en Cali, en el Valle, en el Cauca, en Nariño. Esta es una de las regiones más pujantes de Colombia y de las más olvidadas en materia de seguridad y en otros tipos de inversión. Entonces celebro que el presidente esté considerando posesionarse en nuestra región", dijo Eder.

Mientras tanto la gobernadora del Valle indicó que hacerlo en cualquiera de las bases militares de Cali mandaría un mensaje contundente a los grupos armados.



"Yo creo que sería un mensaje muy importante porque las dos, tanto la Base Aérea como la Tercera Brigada han tenido actos terroristas. Dos en la Brigada y uno en la Fuerza Aérea. Sería muy importante, pero bueno, eso es una decisión del presidente y nosotros no queremos inmiscuirnos en esas decisiones", señaló Toro.

La mandataria vallecaucana señaló que hasta ahora no se tiene una fecha definida para el empalme regional que el presidente electo está adelantando en todas las regiones del país.