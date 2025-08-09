Más operativos en Cali: transporte ilegal, infractores en la vía y agresiones de agentes de tránsito

En el más reciente consejo de seguridad que se llevó a cabo en Cali, con presencia del brigadier Henry Bello, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali, y el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, y el secretario de movilidad, Gustavo Orozco, se reafirmó que continuaran los controles en las vías para recuperar el control, esto tras los múltiples incidentes que se presentan por parte de los conductores.

Zonas como el oriente, centro y oeste son algunos de los puntos donde habrá operativos focalizados con los agentes de tránsito, que de ahora en adelante estarán acompañados por uniformados de la policía en los puestos de control.

"Vamos a hacer un trabajo en dualidad con la Secretaría de Movilidad y la Policía en la aplicación del Código Nacional de Tránsito, haciendo las intervenciones y colocando los comparendos a aquellos ciudadanos que son infractores de la norma. La invitación para los ciudadanos es que acompañen y respalden esta labor para tener mejores condiciones de seguridad", dijo el brigadier Henry Bello, comandante Policía Metropolitana de Cali.

Asimismo, anunciaron que incrementarán los operativos para evitar que el transporte informal que está afectando el Mío, en algunos corredores que ya están identificados en la ciudad, algunos de ellos en el centro, la avenida ciudad de Cali, la autopista sur oriental y la avenida Simón Bolívar.

A su llegada a Cali, el Gral. Henry Bello, nuevo comandante de la Policía, reafirmó su compromiso para continuar con los controles en las vías y aseguró que la policía acompañará cada operativo de la secretaría de movilidad. También habrá controles en el Mío. pic.twitter.com/j2lJLZaQMt — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 9, 2025

"Vamos a tener intervenciones focalizadas en el Mio y en otros barrios de la ciudad, donde infortunadamente esos ciudadanos que hacen el transporte informal, vienen convirtiendo esto en un problema, por eso vamos a hacer un buen trabajo para garantizar el orden en la ciudad y garantizar de manera exitosa la movilidad", explicó el general.

Reducir las constantes agresiones a los agentes de tránsito también será uno de los objetivos del nuevo comandante de la Policía de Cali, por lo que el acompañamiento a cada procedimiento y puesto de control será permanente, para evitar que los casos sigan en aumento, ya que en lo corrido del año se han registrado más de 50 hechos violentos contra los funcionarios.