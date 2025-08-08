Cambios en la Policía Mebuc: llega nuevo comandante tras traslado de general Bello a Cali

En el marco de un movimiento dentro de la Policía Nacional, el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides dejó el mando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para asumir la dirección de la Policía Metropolitana de Cali.

El alto oficial estuvo al frente de la Mebuc desde enero de 2024, periodo en el que encabezó una ofensiva frontal contra estructuras criminales que afectaban la seguridad en el área metropolitana.

Durante su gestión en Bucaramanga, el general Bello lideró múltiples acciones contra redes delictivas como ‘Los del Sur’, ‘Los Claverianos’, ‘La Cordillera’ y grupos provenientes de otras regiones como el Magdalena Medio y Norte de Santander, entre ellos la organización ‘AK-47’.

Su labor fue especialmente reconocida por el desmantelamiento completo de la banda conocida como ‘Los Kilates’, presuntamente responsables del robo de más de mil millones de pesos en la reconocida Joyería Italiana Franco, ubicada en el centro comercial San José Plaza.

La salida del general Bello Cubides marca el cierre de una etapa de operativos de seguridad en la capital santandereana y sus alrededores. Ahora, su experiencia será clave para enfrentar los desafíos de orden público y criminalidad que persisten en la ciudad de Cali, donde tomará posesión en los próximos días como nuevo comandante de la Mecal.

El relevo forma parte de los ajustes internos que realiza la Policía Nacional para fortalecer su presencia y operatividad en las principales ciudades del país. Se espera que en las próximas horas se anuncie el nombre del nuevo oficial que asumirá el liderazgo de la Mebuc. Por ahora, toma fuerza la llegada del general William Quintero a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.