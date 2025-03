Metrocali se pronuncia sobre quema de bus del MIO: "Fue un acto terrorista"

La quema de un bus articulado del MÍO, cuando este se movilizaba en inmediaciones a la Universidad del Valle continúa generando rechazo en la ciudadanía, pues este acto de vandalismo no afecta solo al sistema masivo, sino a los usuarios que diariamente lo utilizan.

Recientemente se conoció el testimonio de Antonio Gil, el operador que conducía el vehículo en el momento del ataque, quien explicó que el bus fue interceptado por un grupo de veinte encapuchados, quienes lo amenazaron con un arma obligándolo a que él y los pasajeros bajaran, para así incinerar el vehículo.

"Un encapuchado con una gorra azul y careta me pone un revólver y me obliga a abrir las puertas, la gente desciende del vehículo, y cuando baja el último usuario se meten, riegan gasolina en el piso y los asientos y proceden a prenderle candela", señaló el conductor.

Desde Metrocali se reitera que este acto no sólo afecta la operación del sistema sino que puso en riesgo las vidas del conductor y los pasajeros, y ahora con la pérdida total del bus, se afecta a más de mil usuarios.

"Este era un vehículo diesel, un articulado que está alrededor de los 2.000 millones de pesos o los supera, debido a todos los equipos que le ponemos a bordo. Estos pueden mover más de mil personas al día fácilmente. Pero la afectación no es solo con pasajeros, sino que si antes teníamos 10 buses en la ruta y pasaban cada seis minutos, ahora como son nueve la frecuencia se retrasa aproximadamente un minuto y medio, que pierden todos los usuarios de la ruta", señaló el presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo en diálogo con Blu Radio.

Mientras las autoridades continúan en la investigación para identificar a los hombres responsables de la quema del bus articulado, el presidente de Metrocali señala que este acto de terrorismo no puede ser justificado por ningún sector de la ciudad.

"No es solo cuánto nos cuesta, que también es importante, sino el significado del hecho de sentir que cualquier tipo de manifestación o protesta justifica dañar un bien público que utiliza y favorece a las personas más necesitadas. Es incomprensible cómo alguien no puede rechazar esto y que no lo vean como lo que fue, un acto terrorista y delincuencial", finalizó Rengifo.

El funcionario aseguró que cada semana, la operación del sistema MIO en inmediaciones de la Universidad del Valle se debe suspender debido a las constantes alteraciones al orden público, reiteró que estos hechos más que un daño material pone en riesgo la vida de decenas de personas, ya sean usuarios u operadores del sistema.