Mincomercio anuncia adjudicación de la Zona Franca de Palmaseca en el Valle del Cauca

El Gobierno adjudicó la operación de la Zona Franca de Palmaseca por 30 años, garantizando 7.000 empleos y facilitando el acceso de microempresas y emprendimientos al mercado.

Zona Franca de Palmaseca renovó contrato con operador por 30 años con enfoque en economías populares.
Zona Franca de Palmaseca, Palmira, Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Después de varios meses de búsqueda de un operador para administrar la Zona Franca de Palmaseca, ubicada en Palmira, Valle del Cauca, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo logró adjudicar el arrendamiento.

Por esta razón, en el lugar se encuentran representantes del Gobierno nacional presentando oficialmente al nuevo operador.

Diana Morales, ministra de Comercio, manifestó que se trata de la misma entidad que venía administrando la zona años atrás, pero esta vez el contrato se extiende por 30 años más, con un enfoque diferencial para las economías populares.

“Desde el ministerio escuchamos, dialogamos, construimos consensos y promovimos espacios interinstitucionales con todos los actores involucrados, recogiendo sus observaciones y experiencias, con el fin de superar los obstáculos que en el pasado habían impedido la adjudicación. Por eso, hoy nos complace anunciarle al país que este resultado no solo da estabilidad a uno de los principales polos de desarrollo del suroccidente, sino que también refuerza la confianza en Colombia como destino atractivo para la inversión, la producción y el comercio exterior”, expresó la ministra.

Mincomercio entrega parte de tranquilidad por la operación de la zona franca Palmaseca

Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, resaltó que el nuevo ítem permitirá que microempresas, pequeños negocios y emprendimientos puedan acceder de manera directa a este espacio, integrándose al mercado.

“Fortalece la operación logística de la región y mantiene un entorno competitivo para la atracción de inversión, la promoción de exportaciones y el crecimiento de las empresas que están en el Valle del Cauca. Así que es una buena noticia para la región, el departamento y el sector productivo”, explicó Sanclemente.

Finalmente, la continuidad de la misma empresa también beneficia a los trabajadores, evitando que se vean afectados alrededor de 7.000 empleos directos e indirectos que existen actualmente en la Zona Franca de Palmaseca.

