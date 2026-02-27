En vivo
Mintrabajo investiga presuntas irregularidades en contratos en el Hospital Universitario del Valle

Mintrabajo investiga presuntas irregularidades en contratos en el Hospital Universitario del Valle

Presidente Petro dice que en ese hospital hay un "Centro de esclavitud"

Denuncias por contratación laboral llevan al Ministerio del Trabajo al Hospital Universitario del Valle.
Foto suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

