Murió secretario de Gobierno de Pradera, Valle, tras sufrir atentado sicarial mientras veía partido

Autoridades confirmaron el asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorian Jiménez, tras sufrir un atentado sicarial, cuando se encontraba en el parque principal del municipio mientras estaba viendo el partido de la Selección Colombia contra Venezuela.



Sobre lo que se sabe del ataque

El funcionario fue atacado con arma de fuego por hombres armados, quienes se movilizaban en una motocicleta y huyeron del lugar.

El hecho se registró en un establecimiento público ubicado a escasos metros de la Alcaldía.

A través de un comunicado, la Personería municipal de Pradera expresó su rechazo y su profunda consternación por este vil asesinato.

En el hecho, otra persona también resultó herida . Al parecer, se trataría de una mujer, funcionaria también de la alcaldía, pero aún no se conoce su la identidad.

Por su parte, la Gobernación del Valle anunció una recompensa de hasta $100 millones para ubicar a los responsables de asesinar José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera.