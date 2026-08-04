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"No hay certeza": Dilian Francisca Toro desmiente pánico de explosivos en Cali

Sin embargo, la mandatario recordó las diferentes medidas de seguridad que se han establecido esta semana para evitar alguna alteración al orden público en el departamento.

Vista aérea de la Arena USC en la Universidad Santiago de Cali con vegetación y montañas de fondo.
Panorámica aérea de la Arena USC, un recinto multipropósito ubicado en el campus de la Universidad Santiago de Cali.
Foto Universidad Santiago de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró en entrevista con Recap Blu que no existe certeza sobre la presencia de explosivos en Cali o municipios vecinos, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una presunta amenaza de "toneladas de explosivos" para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto.

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La mandataria explicó que desde que se conoció que la ceremonia de posesión se realizaría en Cali, la gobernación y la fuerza pública comenzaron a diseñar un amplio dispositivo de seguridad. Entre las medidas adoptadas mencionó corredores seguros, restricciones para el uso de drones, vigilancia en municipios vecinos como Palmira y Jamundí, además de una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien entregue información que permita prevenir cualquier hecho violento.

Sobre las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, Toro fue enfática en señalar que las reuniones sostenidas con el ministro de Defensa y la fuerza pública han permitido conocer la existencia de alertas, pero no de hechos confirmados.

"Pues que tengamos ya certeza de que hay algún tipo de explosivo en Cali o en las ciudades vecinas, no. Hay una seguridad ya muy establecida, muy planeada, y esperamos que todo transcurra normalmente", agregó

Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro Foto Twitter Dilian Francisca Toro y AFP.jpeg
Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro /
Foto: Twitter Dilian Francisca Toro y AFP

Medidas de seguridad

Confirmó que habrá día sin carro y ley seca desde la mañana hasta la medianoche, además de numerosos puestos de control en los principales accesos a Cali, incluyendo las vías hacia Buenaventura, el aeropuerto y el norte del Cauca. Según indicó, el objetivo es blindar la ciudad para evitar alteraciones del orden público y garantizar el normal desarrollo de la posesión presidencial.

Sobre las manifestaciones anunciadas por sectores del Pacto Histórico, Toro señaló que las protestas pacíficas serán respetadas, pero advirtió que no se permitirán bloqueos ni hechos de violencia. En ese sentido, informó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) permanece instalado desde la semana pasada y que, en caso de presentarse alteraciones del orden público, las autoridades actuarán conforme a los protocolos establecidos.

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Finalmente, la mandataria envió un mensaje de tranquilidad a los vallecaucanos y a quienes viajarán a Cali para asistir al histórico acto de posesión presidencial.

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