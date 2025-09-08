Nuevo ataque con drones contra la Policía generó pánico en Corinto, Cauca

Nuevamente la comunidad en el municipio de Corinto, norte del departamento del Cauca, vivió momentos de pánico por un nuevo ataque con explosivos perpetrado contra la fuerza pública.

El hecho se registró en la mañana de este lunes, cuando dos morteros artesanales fueron lanzados desde drones hacia la estación de Policía municipal.

De inmediato, los uniformados que se encontraban en el sitio realizaron las maniobras de reacción permitiendo la protección tanto de policías como de la población civil, sin embargo si hubo algunas afectaciones leves a la infraestructura de la estación.

Aunque por el momento se desconoce quiénes estarían detrás de este nuevo ataque, las primeras hipótesis apuntan como responsables a los integrantes del frente Dagoberto Ramos, disidencia de las FARC que delinque en esta zona del departamento del Cauca.

Cabe recordar que Corinto fue uno de los municipios afectados con la escalada terrorista que se vivió en la región el pasado 10 de junio, pues, en pleno centro de esta población, fue activado un carro bomba que generó múltiples daños a negocios y dejó varios heridos.