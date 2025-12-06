En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Atentado en Balboa, Cauca, deja 13 heridos y destruye sede del Comité Cafetero

Atentado en Balboa, Cauca, deja 13 heridos y destruye sede del Comité Cafetero

El hecho fue perpetrado con una moto bomba que estalló poco antes de las 6 de la tarde de este sábado 6 de diciembre.

