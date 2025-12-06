Atentado en Balboa, Cauca, deja 13 heridos y destruye sede del Comité Cafetero

Un atentado terrorista con una moto bomba sacudió al municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, dejando al menos 13 personas heridas y graves daños en un punto de compra de café donde operaban el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros local.

La explosión ocurrió a las 5:52 de la tarde de este sábado 6 de diciembre en pleno casco urbano, en un espacio frecuentado por productores de la región. El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, confirmó el hecho y condenó con firmeza el atentado.

“Este ataque cobarde hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad”, afirmó.

Bahamón se solidarizó con CAFICAUCA, con los habitantes de Balboa y con todas las familias cafeteras “que hoy sienten miedo e incertidumbre” e hizo además un llamado urgente al Gobierno nacional y a la fuerza pública para retomar el control del territorio.



#Atención Atentado terrorista con una moto bomba perpetrado en el punto de compra de café de Balboa, departamento del Cauca, donde operaba el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros del mencionado municipio, informó el presidente de la Federación Nacional de… pic.twitter.com/41MCDhgpm3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 7, 2025

“No aceptamos que Colombia retroceda tres décadas en seguridad. El terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo… El Cauca no está solo. Balboa no está solo. Colombia no se arrodilla”, expresó.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó la cifra preliminar de heridos y calificó el hecho como “un ataque contra la dignidad de un pueblo trabajador”.

De acuerdo con el mandatario, tras la explosión se activó de inmediato la respuesta institucional en coordinación con la Alcaldía, los centros asistenciales, la fuerza pública y los organismos de socorro. “Ordenamos el despliegue de dos móviles y 10 unidades de Bomberos de El Bordo para atender la emergencia”, detalló.

El hecho se suma a una escalada de violencia reciente en el departamento. “Atacar así a un pueblo trabajador es golpear la dignidad de todo el Cauca. Basta de herir a quienes sostienen a sus familias y sacan adelante este territorio”, escribió Guzmán.

En la zona delinquen con fuerza las disidencias de las Farc, pero aún las autoridades no se han pronunciado sobre los autores del suceso.