Ofrecen $30 millones por información que permita encontrar a joven desaparecido en Trujillo, Valle

La búsqueda de Emmanuel Cardona Bedoya, un joven de 18 años que desapareció el pasado sábado 3 de octubre cuando se movilizaba por la vía hacia Trujillo, continúa. El joven había salido desde Andalucía y, desde entonces, sus familiares no han vuelto a tener noticias sobre su paradero.

Ante esta situación, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien entregue información que ayude a ubicar al joven.

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“Emmanuel tiene 18 años y estamos solicitándoles a todos los que puedan darnos información sobre su paradero para que lo hagan”, señaló la mandataria, quien también expresó su solidaridad con Pablo César Cardona, padre del joven, y con sus demás familiares durante este difícil momento.

Según la información entregada por la familia, Emmanuel se desplazaba en una motocicleta Honda XR 150 de color rojo y negro cuando se perdió su rastro. Su padre hizo un llamado desesperado a la comunidad para que ayude a difundir la fotografía de su hijo y entregue cualquier dato que pueda ser útil para encontrarlo.



“En estos momentos solo necesito que me ayuden, que me regalen un minuto, que publiquen la foto de mi hijo, que lo masifiquen. Cualquier información que tengan, por mínima que sea, para nosotros es valiosa”, manifestó su padre.

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Las autoridades pidieron a quienes tengan información sobre Emmanuel que la entreguen de inmediato a los organismos correspondientes. Incluso un dato que parezca poco relevante podría contribuir a establecer su ubicación y avanzar en la investigación.