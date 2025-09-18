Oleada de violencia en Cali: ocho personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas

Además del asesinato de tres personas en el corregimiento de La Buitrera, zona rural de Cali, en la ciudad, en las últimas 24 horas de este jueves 18 de septiembre, se registraron otros cinco homicidios en hechos aislados, situación que ha conmocionado a la ciudadanía.

Los otros hechos se registraron en la vía pública de los barrios Las Orquídeas, La Isla, Junín, Unión de Vivienda Popular y en el barrio Ciudad Meléndez, las víctimas eran todos hombres con edades entre los 25 y 40 años.

El último hecho ocurrió a las afueras de un conjunto residencial en el sur de la ciudad. La víctima era conocida como El 'Ronco London', un hombre proveniente de Buenaventura con varios antecedentes judiciales y, al parecer, estaría relacionado con las bandas criminales que delinquen en ese distrito.

"En este caso se logra la captura de los tres agresores, la incautación de las armas de fuego con los que habrían cometido el homicidio. Avanzamos en la investigación de manera conjunta, con la Fiscalía para esclarecer estos hechos", señaló el general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali.



En lo corrido del año ya se han registrado 710 muertes violentas en la ciudad, incluyendo los asesinatos de las últimas horas. Las autoridades están en alerta adelantando las investigaciones y el despliegue institucional correspondiente para contrarrestar estos índices. En el mes de septiembre se han registrado 50 homicidios.

"A la fecha, en septiembre mantenemos una paridad en términos de los homicidios, y esperamos finalizar de manera positiva el mes, así como lo hemos venido haciendo desde junio, julio y agosto, para continuar la tendencia a la reducción de este delito en la ciudad", aseguró Jairo García, secretario de seguridad de Cali.

Las autoridades señalan que una parte de estos homicidios en la ciudad son el resultado de disputas traídas de municipios cercanos a Cali, que desencadenan estos ataques. Otros hechos estarían relacionados con vendettas entre bandas criminales por el control del microtráfico.

Publicidad

En cuanto al triple homicidio, en la zona rural de la ciudad se ofreció una recompensa hasta de 50 millones de pesos para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables.