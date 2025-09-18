En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Disturbios en Univalle en Cali: hay camiones incinerados y una moto fue robada

Disturbios en Univalle en Cali: hay camiones incinerados y una moto fue robada

Encapuchados lanzaron papas bomba en la vía pública e incineraron los cabezotes de dos tractocamiones que pasaban por la zona.

Disturbios en Univalle.
Disturbios en Univalle.
Suministrada.
Por: Stephany Toledo
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Un grupo de encapuchados salió esta tarde a las afueras de la sede Meléndez de la Universidad del Valle, al sur de Cali, generando disturbios, caos vehicular y pánico entre los transeúntes que se encontraban en la zona.

La alteración se registró a la altura de la calle 16, entre carreras 98 y 85, zona cercana a un centro comercial y a una fábrica de gaseosas de la ciudad.

Los encapuchados lanzaron papas bomba en la vía pública e incineraron los cabezotes de dos tractocamiones que pasaban por la zona. En los container que esto vehículos movilizaban pintaron varios grafitis.

La movilidad en la zona actualmente está en caos, teniendo en cuenta que los disturbios se desarrollan en una de las entradas de la universidad, donde no son habituales estas alteraciones. Los conductores intentaron tomar vías alternas, sin embargo, las calles 16 y 13 están completamente cerradas.

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que los encapuchados hurtaron la motocicleta de un agente de tránsito que se encontraba cerca de la zona, intentando desviar el tráfico fuera de la zona de los disturbios. El vehículo fue visto minutos después al interior de la institución universitaria.

