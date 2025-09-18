Disturbios en Univalle en Cali: hay camiones incinerados y una moto fue robada

Un grupo de encapuchados salió esta tarde a las afueras de la sede Meléndez de la Universidad del Valle, al sur de Cali, generando disturbios, caos vehicular y pánico entre los transeúntes que se encontraban en la zona.

La alteración se registró a la altura de la calle 16, entre carreras 98 y 85, zona cercana a un centro comercial y a una fábrica de gaseosas de la ciudad.

Los encapuchados lanzaron papas bomba en la vía pública e incineraron los cabezotes de dos tractocamiones que pasaban por la zona. En los container que esto vehículos movilizaban pintaron varios grafitis.

La movilidad en la zona actualmente está en caos, teniendo en cuenta que los disturbios se desarrollan en una de las entradas de la universidad, donde no son habituales estas alteraciones. Los conductores intentaron tomar vías alternas, sin embargo, las calles 16 y 13 están completamente cerradas.



Por otra parte, la Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que los encapuchados hurtaron la motocicleta de un agente de tránsito que se encontraba cerca de la zona, intentando desviar el tráfico fuera de la zona de los disturbios. El vehículo fue visto minutos después al interior de la institución universitaria.

A esta hora se reportan disturbios a las afueras de la Universidad del Valle al sur de Cali. Encapuchados lanzan papas bomba e incineraron dos vehículos de carga en inmediaciones de la calle 16 entre carreras 100 y 85. #VocesySonidos pic.twitter.com/RwJRh2tBOi — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 18, 2025

Se reporta colapso en la movilidad del sur de Cali por cuenta de los disturbios a las afueras de la Universidad del Valle. El tráfico está detenido en la calle 16, mientras los conductores buscan rutas alternas. #VocesySonidos pic.twitter.com/ItWKiYvuUb — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 18, 2025

