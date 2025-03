Operaciones en muelle 13 de Buenaventura seguirán suspendidas: Tribunal ratificó decisión

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la suspensión de las operaciones en el muelle 13 de Buenaventura, tras desestimar una tutela impuesta por el Grupo Portuario que administra el lugar.

De acuerdo con el organismo, las medidas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en cuanto a interrumpir el puerto, son materialmente justas, por lo que no hay motivos para revocarlas.

“El juzgado y el tribunal no pueden estudiar de fondo tal demanda ni, mucho menos, valorar las pruebas de los accionantes con el fin de controvertir las resoluciones de la Anla, las cuales cuentan con la doble presunción de acierto y legalidad”, dice el Tribunal Superior de Bogotá en el fallo de segunda instancia.

Cabe recordar que la polémica del caso ronda en que, de acuerdo con la Anla, el muelle 13 de Buenaventura no contaba con las normas para operar. Entre las observaciones impuestas por la entidad, se determinó que el puerto no contaba con la infraestructura adecuada para el cargue de carbón, acumulaba residuos que reflejaban falta de limpieza y había una necesidad de controlar el ingreso de palomas a las bodegas de almacenamiento.

De hecho, según la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhammad, las irregularidades habrían sido ignoradas por años, por lo que la medida impuesta por la Anla era inminente. La funcionaria aseguró en su momento que el caso se iba a elevar a las denuncias penales y disciplinarias contra quienes resulten responsables de estas omisiones.

Ante toda la polémica, el Tribunal Superior de Bogotá fue el más reciente en dar un juicio al respecto al manifestar que la impugnación de la tutela, con la que el Grupo Portuario pretendía la valoración de sus pruebas, no puede ser considerada. El organismo aseguró que, en caso de hacerlo, violaría el debido proceso del caso.

“El accionante pretende extender la acción de tutela para que se valoren varios documentos aportados a este trámite constitucional y cuestionar, no solo el contenido del acto administrativo; sino el debido proceso en procesos judiciales paralelos que tiene contra otras entidades del Estado. Empero, en segunda instancia, no pueden considerarse solicitudes ni hechos nuevos, pues no fueron objeto de contradicción ni pronunciamiento previo; fallar en este sentido implicaría la vulneración del derecho al debido proceso de los intervinientes en la actuación constitucional”, dijo el Tribunal.

Siendo así, el organismo dejó en firme la decisión y pidió que se le remitiera a la Corte Constitucional para que sea revisada en su totalidad. De igual forma, y por ahora, las operaciones en el muelle 13 de Buenaventura permanecerán suspendidas.