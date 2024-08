Partido Comunes denuncia secuestro y asesinato de uno de sus militantes en Dagua, Valle

Uber Noguera España, firmante del acuerdo de paz y actual militante del partido Comunes en Dagua, Valle del Cauca, fue secuestrado y asesinado en zona rural de este municipio. El crimen fue denunciado por el partido político a través de un comunicado.

El asesinato del firmante se perpetró en el corregimiento de El Queremal, cerca al río Dagua. Según las primeras hipótesis del caso, los responsables serían miembros del frente Jaime Martínez, de las Disidencia de las Farc, que operan en esta zona del municipio.

Según Indepaz, Noguera actualmente realizaba su proceso de reincorporación y comunitario en este municipio, además de desempeñarse como representante legal de la Asociación Viviendista 26 de marzo; con su muerte, ya son 20 los firmantes de paz que han sido asesinados en el país en lo corrido del 2024.

En el comunicado del partido Comunes también se indica que el cuerpo del militante no ha sido retirado de la zona del crimen, debido a que la Fuerza Pública no ha llegado al lugar, hasta el momento las autoridades no han brindado declaraciones oficiales.