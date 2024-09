Policía patrullará en lanchas el río Cauca a su paso por el oriente de Cali

La Policía patrullará el Río Cauca a su paso por el oriente de Cali en los próximos días. La Alcaldía de Cali confirmó que están listas las lanchas para los patrullajes, que buscan combatir el ingreso de drogas, armas y las actividades que contaminan el río.

Los mencionados patrullajes iniciarán a partir del mes de octubre, según lo confirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en el marco de las estrategias de seguridad que se aplicaran para la periferia de la ciudad durante la COP16. El mandatario caleño indicó que, por primera vez y después intentos fallidos, se logrará implementar un plan de vigilancia sobre el río.

"En los próximos días por primera vez en la historia de Cali, vamos a tener a la policía patrullando en lanchas sobre el Río Cauca, eso no lo habíamos tenido, y desde el primer momento nosotros hemos estado insistiendo en el tema, y ya la primera lancha debe estar lista y ya la están terminando antes de finalizar este mes de septiembre", dijo Eder.

Con esta medida, también buscan hacerle frente a hechos delictivos en el afluente, esto tras conocer que grupos armados presuntamente estarían sacando a menores de edad por el río Cauca para vincularlos a sus estructuras.

"Vamos a arrebatarles nuestros menores a los delincuentes, eso no se puede permitir, porque no queremos que nuestros niños se vayan a las filas de los ilegales, y a eso le vamos a dar duro, no permitiremos que se lleven a nuestros menores", expresó el mandatario.

Por tanto, con la estrategia de seguridad sobre el Río Cauca para la cop16 se cierra el esquema con el cual las autoridades locales pretenden blindar la ciudad para la cumbre mundial de biodiversidad más importante del planeta.