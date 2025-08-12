Preocupante crisis financiera afecta a los hospitales públicos del Valle del Cauca

La situación financiera de los hospitales públicos en el Valle del Cauca continúa siendo alarmante. Actualmente, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mantienen una deuda que asciende a 1.5 billones de pesos con los 52 hospitales públicos del departamento, una cifra que impacta directamente en la calidad de la atención a los pacientes.

Esta delicada situación ha generado un impacto negativo en las capacidades del personal de salud, que cada vez se ven más limitadas por la falta de recursos.

La directora de la Asociación de Hospitales del Valle del Cauca, la doctora Ligia Viáfara, ha emitido un llamado urgente tanto a las EPS como al gobierno nacional para que se tomen medidas inmediatas y efectivas para resolver la crisis financiera y garantizar el correcto funcionamiento de los centros de salud.

"Estamos hablando que, de ese valor de la deuda, el 70% corresponde al régimen subsidiado y todas las EPS que están en el Valle del Cauca están intervenidas. Es muy importante que todos estemos velando para que lleguen los recursos a nuestros hospitales", señaló Viafara

La falta de liquidez obliga a los hospitales a retrasar hasta tres meses el pago de salarios a sus trabajadores, una situación insostenible que afecta la motivación y estabilidad del talento humano en salud.

Esta problemática es especialmente crítica en hospitales pequeños ubicados en municipios del norte del Valle, donde las EPS priorizan el pago a instituciones de mayor complejidad, dejando en un segundo plano a estos centros vitales para las comunidades rurales.

Además de la crisis financiera, la red hospitalaria enfrenta una grave problemática de sobreocupación. El servicio de urgencias de muchos hospitales supera el 300% de su capacidad, lo que agrava aún más la atención y pone en riesgo la salud y seguridad de los pacientes.

La combinación de deudas millonarias, retrasos en los pagos a los trabajadores y la saturación de los servicios hospitalarios dibuja un panorama preocupante que requiere atención urgente.

