Tres días de luto en Cali y el Valle del Cauca en memoria del senador Miguel Uribe

Cali y el Valle del Cauca se suman a las diferentes regiones del país que se declaran en luto tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la Fundación Santa Fe en la madrugada de este lunes, tras permanecer dos meses hospitalizado luego del atentado del que fue víctima el pasado 07 de junio en Bogotá.

Tanto el alcalde Alejandro Eder como la gobernadora Dilian Francisca Toro, manifestaron su solidaridad con la familia del senador, asegurando que su ataque no puede quedar en la impunidad, además de realizar un llamado a desescalar el lenguaje de odio especialmente en las discusiones políticas.

"No es que Miguel se murió, asesinaron a Miguel y seguimos esperando después de dos meses respuestas sobre quienes fueron los autores intelectuales de ese delito. A partir de hoy declaramos tres días de luto, para recordar la vida de Miguel, durante este tiempo realizaremos un evento simbólico, para recordarlo, acompañar a su familia y orar por Colombia", indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Como homenaje a la memoria de Miguel Uribe y su trayectoria política, las banderas de Cali y el Valle del Cauca serán izadas a media asta en el edificio del Palacio de San Francisco, y la plazoleta del CAM.