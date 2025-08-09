Suspenden servicios a afiliados de Nueva EPS en Hospital de Sahagún, Córdoba, por millonaria deuda

Con sorpresa fue recibido el reciente anuncio de la E.S.E Hospital San Juan de Sahagún, en Córdoba, en el que, a partir de la fecha, suspenden los servicios para los usuarios afiliados a Nueva EPS, debido a las deudas que se mantienen con esta entidad.

Pese a que el gerente de este centro asistencial, Marino José Brun, no especificó los montos que se le adeudan, sí declaró por medio de un comunicado que son cuatro meses los que llevan sin recibir ningún depósito, lo que según él afecta de “manera significativa la operatividad y sostenibilidad del hospital”.

“La E.S.E Hospital San Juan de Sahagún informa a la comunidad en general que, a partir de la fecha, se suspenden los servicios a los usuarios afiliados a Nueva EPS, debido al incumplimiento en el pago de los servicios prestados por nuestra institución”, se puede leer en un comunicado.

“Nueva EPS mantiene una millonaria deuda que crece día a día con la prestación de los servicios a sus usuarios y, además, desde hace cuatro (4) meses no realiza ningún depósito a la institución, situación que afecta de manera significativa la operatividad y sostenibilidad de nuestro hospital”, agregan.

En la misiva escribió que la decisión fue tomada en defensa de la “estabilidad financiera de la E.S.E y buscando garantizar la prestación adecuada de los servicios a los demás usuarios”.

Del mismo modo, invitó a Nueva EPS para que cumpla con sus obligaciones contractuales para restablecer el servicio a sus afiliados de manera inmediata.