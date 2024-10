¿Qué pasa en la U. Tecnológica del Chocó? Representante estudiantil habla de agresión

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, la más importantes del departamento, atraviesa un periodo de crisis. La separación del rector David Emilio Mosquera Valencia de su cargo dejó a la institución sin liderazgo claro, lo que ha llevado a la suspensión de las clases debido a un paro estudiantil que ya se prolonga por más de un mes.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la líder estudiantil Rosa Elena Mosquera Palacios denunció una serie de irregularidades y exigió la pronta elección del nuevo rector. Según dijo, la universidad “ha sido víctima” de una grave falta de gestión administrativa y dijo que es esencial que el Estado garantice la educación a los estudiantes.

A esto se suma la polémica por un video que circula en redes sociales , en el que se aprecia una agresión a una representante estudiantil durante una asamblea, con fecha del 21 de octubre. Exactamente, fue contra una delegada de la Federación Nacional de Representantes de Estudiantes (Fenares).

"En el video donde me ven pasando, transitando, es la carretera ye se no es el lugar donde se hace la asamblea; ellos la hacen en su costa derecho que es en una cafetería, lógico, cerrado. Esa es la carretera para ingresar a los bloques de atrás y, cuando yo voy pasando, la primera agresión, me detiene un estudiante. En el audio (que circula) yo digo: 'haga el favor' y ellos dicen que le monto la moto, pero no es así”, contó.

Publicidad

“El video hay que analizarlo, yo retrocedo y salgo hacia mi derecha, como quien dice no tengo por qué atropellar a mi compañero. Cuando ya salgo yo voy desprevenida y no veo al docente, saca la mano y me agrede. Es allí donde yo ya paro y ya un poquito también lastimada", añadió.

Las exigencias de la Federación son claras: instan al Ministerio de Educación a facilitar una sesión del consejo superior que permita abordar la crisis. Recalcó que es imperativo que el ministerio tome cartas en el asunto, pues no es justo que los estudiantes sigan sin clases debido a decisiones administrativas que “no dependen” de ellos.

Publicidad

“Le hemos dicho al ministerio, en un momento político que se encuentra la universidad, que hay que separarnos de eso y buscar que se garantice el derecho para la que fue creada la misma, en este caso es el derecho a la educación. ¿Qué le pedimos al ministro? Que venga y dirima este problema, ¿cómo se dirima este problema? Sesionando el consejo superior, porque no es justo”, aseveró.

A pesar de las promesas realizadas por los organismos educativos, puntualizó que la falta de comunicación y claridad ha mantenido a los estudiantes en una incertidumbre constante.

El contexto es aún más complicado, ya que las elecciones para nuevos representantes aún no se han llevado a cabo debido a la ausencia de sesiones del consejo superior. Por eso, mencionó que desde junio han solicitado que se lleven a cabo elecciones, pero la presencia del viceministro, quien también preside el consejo, ha faltado, lo que ha provocado “este vacío de poder".

Mosquera resaltó la necesidad de restaurar la actividad académica y crear un canal de diálogo que permita a los estudiantes volver a las aulas. Con un fallo reciente de un juez que ordena la reanudación de las clases, los estudiantes esperan respuestas inmediatas.