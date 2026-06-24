Reparar cámaras de fotomultas vandalizadas en Cali costará cerca de $4.000 millones

Cerca de 4.000 millones de pesos costará reparar los daños ocasionados a las cámaras de fotomultas y otros elementos de seguridad vial que fueron vandalizados durante los disturbios registrados la noche del domingo en Cali, tras la segunda vuelta presidencial.

La cifra fue entregada por el alcalde Alejandro Eder, quien aseguró que en las próximas horas la Alcaldía divulgará un cartel con los rostros de los presuntos responsables de los ataques contra las cámaras de fotodetección.

"No vamos a tolerar nada de vandalismo en nuestra ciudad. Todos serán multados, todos van a recibir cargos penales o demandas penales y vamos a dar con los responsables, porque los daños que le costaron a Cali ascienden a 4.000 millones de pesos. Entonces nosotros vamos a trabajar rápidamente para capturarlos. Pero, repito, tenemos una bolsa de recompensas de hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables del vandalismo del domingo en la noche", dijo el mandatario.

De acuerdo con la gerente de Enruta, Diana Carolina Reina, entidad encargada de la operación y administración del sistema de fotodetección, el balance técnico estableció que fueron vandalizados 17 equipos de seguridad vial y ciudadana. Además de las cámaras, también fueron destruidos y hurtados otros elementos.



"Muchos de estos puntos fueron hurtados, como por ejemplo los postes, las ménsulas, los cajones, las mismas cámaras y los elementos de señalización vertical, por lo cual estamos terminando de hacer el análisis. Esto tiene un proceso de reclamación ante la aseguradora para poder determinar el plazo en que estos elementos se van a poder volver a instalar", manifestó Reina.

La funcionaria explicó que el costo de los daños no solo incluye la reposición de los equipos, sino también su instalación, recalibración y la obtención de nuevos permisos ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que puedan volver a operar.