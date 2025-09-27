En vivo
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Rescatan a dos personas víctimas de secuestros exprés en zona rural de Buenaventura

Rescatan a dos personas víctimas de secuestros exprés en zona rural de Buenaventura

El personero de Buenaventura está pidiendo una intervención inmediata de las autoridades, teniendo en cuenta que la comunidad que reside en esta zona del distrito depende principalmente del turismo.

Secuestro referencia
Secuestro referencia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

Unidades del Gaula Militar y demás autoridades del Valle del Cauca rescataron a dos jóvenes secuestrados en la zona rural de Buenaventura.

Vea también:

  1. Por enfrentamientos suspenden clases en Buenaventura, Valle
    Alcaldía de Buenaventura
    Pacífico

    Iglesia y líderes piden medidas urgentes ante nueva ola de violencia en Buenaventura

El hecho se registró en el sector de Zabaletas, en inmediaciones de la antigua vía al Mar, cuando la camioneta en la que se movilizaban las víctimas fue interceptada por otro vehículo cuyos ocupantes se encontraban armados.

Los delincuentes les robaron la camioneta y sus pertenencias, y los llevaron amarrados a una zona boscosa. Minutos después, se comunicaron con las familias de las víctimas y exigían una alta suma de dinero por su liberación. Sin embargo, se hizo la denuncia ante las autoridades y se logró adelantar el operativo de rescate.

El personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, aseguró que este es un caso más de los secuestros exprés adelantados por grupos armados en la zona rural del distrito, una práctica que se está haciendo repetitiva en las últimas semanas.

"Sabemos que la 'Jaime Martínez' tiene incidencia en el corregimiento Ocho, en la parte baja que es zona carreteable, y que unas bandas criminales también aprovechan esta situación. Se están presentando secuestros exprés, en los que a las personas les hurtan las pertenencias y les retiran el poco dinero que tengan en sus cuentas. Efectivamente, esta situación está pasando y se están intensificando los retenes ilegales en este corregimiento", indicó Potes.

El personero de Buenaventura está pidiendo una intervención inmediata de las autoridades con la estrategia de Corredores Seguros, teniendo en cuenta que la comunidad que reside en esta zona del distrito depende principalmente del turismo.

