Secuestran a 72 militares en zona rural de El Tambo, Cauca

Este domingo, 7 de septiembre, un grave hecho de orden público se registró en el departamento del Cauca. En la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, fueron secuestrados 72 militares que adelantaban operaciones en la zona.

Entre ellos, se encuentran 3 oficiales, 4 suboficiales y 65 soldados profesionales, quienes fueron interceptados por más de 600 civiles que adelantaron una asonada con el fin de impedir el desarrollo de la operación Perseo II, desplegada en el Cañón del Micay.

Los uniformados hacen parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 y permanecen privados de la libertad por integrantes de la población civil, que según las autoridades está siendo instrumentalizada por el frente Carlos Patiño, estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”.

En medio de la crisis, las autoridades y organismos humanitarios han iniciado contacto con líderes comunitarios de la zona, entre ellos Edward Rubiano, presidente de la Junta de Acción Comunal, en un intento por mediar y lograr la liberación de los militares.