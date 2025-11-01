Secuestran a reconocido empresario y esposo de la secretaria de Gobierno de Miranda, Cauca

El secuestro del reconocido empresario de 49 años, Carlos Fernando Caicedo Duque, se registró en plena vía pública del municipio de Miranda, al norte del departamento del Cauca.

Los delincuentes lo interceptaron en inmediaciones de la Avenida Centenario, cuando su esposa, la actual secretaria de gobierno del municipio Isabel Cristina Cardona, se había bajado del carro para visitar a unos familiares. Ahí los sujetos lo obligaron a irse con ellos en un vehículo,

Al percatarse de la ausencia de su esposo, de inmediato la secretaria alertó a las demás autoridades, quienes desplegaron todo un operativo de búsqueda para dar con su paradero y lograr su regreso a la libertad en el menor tiempo posible.

Carlos Fernando Caicedo Duque. Foto: Redes sociales

"La secretaria me dice que ellos llegaron a la casa y había una camioneta por ahí, pero ella no sospechó nada. Y cuando se bajó le hicieron el cambiazo, se le llevaron al esposo al vecino municipio de Corinto. Ella se fue en el carro de ella persiguiéndolos, y la llamaron y le dijeron que no los siguieran, que se evitara problemas. Ella está muy angustiada ", indicó el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga.



Carlos Fernando Caicedo Duque es el propietario de una empresa de transporte público intermunicipal del municipio de Miranda, que constantemente despacha buses a municipios vecinos, también es reconocido por trabajar con ingenios azucareros en la contratación de corteros de caña.

Según el alcalde de Miranda, hasta el momento no se ha exigido un pago por la liberación de este empresario, situación que incrementa la incertidumbre de sus familiares.