B King
Petro en Nueva York
Carlos Ramón González
Trump - Maduro
Balón de Oro

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Seguiremos siendo la voz de la región": directora de El País sobre transformación del periódico

"Seguiremos siendo la voz de la región": directora de El País sobre transformación del periódico

De acuerdo con la directora del medio, esta transformación no implicará abandonar el compromiso con Cali y el suroccidente colombiano.

El País de Cali fue vendido al Grupo Semana
Periódico El País.
Foto tomada del diario El Paìs
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

El País de Cali, con 75 años de historia, anunció que dejará de circular en su versión impresa de lunes a viernes y mantendrá solo la edición en papel los fines de semana. La apuesta ahora estará en el fortalecimiento de sus plataformas digitales, donde ya reúne una comunidad creciente de lectores.

En diálogo con Mañanas Blu 10 AM, la directora del medio, Vicky Perea, explicó que la transición ha sido bien recibida por suscriptores. “Pasados 4-5 días desde que contamos a nuestros lectores del cambio, ha sido mínimo el porcentaje de quienes han decidido no seguir, es una muy buena noticia”, señaló.

La periodista resaltó que el alcance digital del periódico ha crecido de manera sostenida. “Tenemos cerca de 2.300.000 lectores únicos en nuestra página web. En redes sociales, en algunas plataformas alcanzamos cerca de un millón y en otras 300.000 o 500.000. Hemos ido construyendo el camino y vamos a entregar nuevos productos digitales desde la próxima semana”, indicó.

Sobre el futuro de El País, Perea destacó la visión digital del nuevo propietario. “Es una persona bastante digital, con una visión mucho más digital. Tenemos que mirar más hacia allá, manteniendo la esencia de lo que somos: un periódico muy responsable. Vamos a seguir siendo la voz de la región”, afirmó.

Finalmente, recalcó que esta transformación no implicará abandonar el compromiso con Cali y el suroccidente colombiano. “Tenemos que entender al público al que nos debemos, pero esto no significa descuidar periodísticamente la región que nos vio nacer”, puntualizó.

