Siete policías y un menor de edad heridos dejó ataque con explosivos en Jambaló, Cauca

Pasada las 5:00 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre, hombres armados con fusiles llegaron al casco urbano de Jambaló, Cauca. Con un megáfono ordenaron a la comunidad evacuar las viviendas del centro del municipio y procedieron a lanzar explosivos desde drones contra la estación de Policía.

El ataque en esta población del nororiente del Cauca dejó siete policías y un menor de edad heridos. Además, varios casas y locales comerciales quedaron destruidas.

Habitantes de Jambaló también reportaron que un helicóptero de la Fuerza Pública fue impactado.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, confirmó que el ataque se extendió hasta el mediodía de este miércoles. “En un ataque fuerte contra la estación de policía, tenemos siete policías heridos y un civil menor de edad también herido, los hostigamientos siguen en este sector. Los heridos aún siguen allá solamente el menor de edad fue evacuado del lugar ” , dijo la funcionaria.



Las comunidades indígenas del Cauca también reportaron hostigamientos contra la Fuerza Pública en los municipios de Silvia, Corinto, Padilla y Cajibío.