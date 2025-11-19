En vivo
Siete policías y un menor de edad heridos dejó ataque con explosivos en Jambaló, Cauca

Siete policías y un menor de edad heridos dejó ataque con explosivos en Jambaló, Cauca

Habitantes de Jambaló también reportaron que un helicóptero de la Fuerza Pública fue impactado.

