Sin alteraciones de orden público, transcurrió la jornada electoral en Cali y municipios del Valle

La Policía confirmó que las jornadas de votación en Cali y en municipios como Jamundí, Yumbo y Palmira transcurrieron sin ninguna novedad en materia de seguridad. El acompañamiento de la Fuerza Pública se extendió hasta altas horas de la noche en los puntos de votación, brindando apoyo a los jurados para el cierre del proceso electoral.

En Cali se dispuso de por lo menos 900 uniformados en las más de 200 mesas de votación habilitadas para el sufragio de los ciudadanos. Según datos entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 1.850.000 habitantes estaban inscritos en el censo electoral.

“Hemos garantizado el certamen electoral en un trabajo de anticipación y acompañamiento. Hicimos todo este trabajo de prevención para garantizar los comicios electorales en el área metropolitana de Santiago de Cali. Vamos a continuar acompañando a todas las autoridades y a las instituciones que tienen que ver con el certamen electoral hasta su finalización”, aseguró el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

En el resto del departamento del Valle del Cauca tampoco se registraron alteraciones del orden público. La Policía dispuso de más de 300 uniformados en los diferentes municipios, donde estaban habilitadas más de 1.800 mesas de votación. Sin embargo, en Buenaventura se presentaron algunas dificultades logísticas debido a la reubicación de mesas de votación desde la zona rural hacia la cabecera del distrito.



“La Policía Nacional agradece a todos los vallecaucanos que se acercaron a los diferentes puestos y mesas de votación para cumplir con esta actividad. Gracias a ustedes, durante toda la jornada no se presentaron alteraciones del orden público”, señaló la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle.

De acuerdo con los resultados publicados en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la consulta por la Cámara —según el boletín No. 24, que corresponde al 94,69 % del total del escrutinio, indica que Alfredo Mondragón fue el más votado, seguido por Jorge Augusto Palacio y, en tercer lugar, la concejala Ana Erazo.