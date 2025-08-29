Soldado profesional fue secuestrado en su día de descanso en Balboa, Cauca

Un nuevo caso de secuestro sacude al departamento del Cauca.

Se trata del soldado profesional Juan David Buitrón Caicedo, adscrito al Batallón de Despliegue Rápido N.º 10 del Ejército Nacional, quien fue secuestrado en la vereda Guadalito, municipio de Balboa.

Según el reporte entregado por el Ejército Nacional, el uniformado se encontraba en su ciclo de descanso en su lugar de residencia cuando fue abordado por hombres armados, presuntamente, integrantes de un grupo armado organizado residual.

Los individuos lo sustrajeron de manera violenta y lo condujeron con rumbo desconocido.

Ante la gravedad de los hechos, el Ejército Nacional activó de inmediato los protocolos de búsqueda en coordinación con el Gaula Militar Cauca, la Policía Nacional y otras autoridades competentes, con el objetivo de ubicar al soldado Buitrón Caicedo y garantizar su regreso con vida.

A través de un comunicado oficial, la institución rechazó categóricamente este grave acto criminal, calificándolo como una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos.

Publicidad

Asimismo, hizo un llamado solidario a la comunidad de Balboa y zonas aledañas para que, en caso de contar con información sobre el paradero del soldado, se comuniquen de inmediato a la línea 313 691 5401.

El Ejército aseguró que se garantizará total reserva y seguridad a quienes colaboren.

El Comunicado del Ejército también expresó su solidaridad con la familia del uniformado, a quienes se les está brindando acompañamiento psicosocial.