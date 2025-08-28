Disidencias confirman secuestro de 5 soldados y un niño; uno murió en cautiverio

Este jueves, 28 de agosto, autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-EP confirmó a través de un comunicado que tiene en su poder a seis integrantes de la fuerza pública y a un menor de edad señalado como paramilitar.

Según el grupo armado ilegal, los capturados fueron retenidos en diferentes operativos y combates entre julio y agosto de este año. En la lista aparecen cuatro soldados, un policía y el menor de edad.

Los militares secuestrados son: Jamerson Guachetá, José Buitrón, Brayan Ruiz, Jeison García y Luis Hernán Quiguazú, quien habría muerto en cautiverio; su cuerpo fue hallado en zona rural del Nátaga, Huila. Además la estructura armada ilegal tiene en su poder al policía José Larrahondo y a un menor de edad señalado como “paramilitar infiltrado”.

El grupo armado asegura que los retenidos se encuentran en condiciones de seguridad, alimentación y salud, pero responsabiliza al Estado colombiano por su vida e integridad.

Soldado colombiano Foto: AFP, referencia

Los dos soldados desaparecidos en Nariño

Entre los nombres revelados por las disidencias de las Farc figuran los de Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison Javier García, soldados profesionales reportados como desaparecidos el pasado 24 de agosto, en zona rural del municipio de Cumbitara, Nariño.

Los uniformados pertenecen al batallón de despliegue rápido N.º 5 y habrían desaparecido tras enfrentamientos con la estructura Franco Benavides de las disidencias. Desde entonces, el Ejército desplegó operaciones de búsqueda con apoyo aéreo y terrestre, mientras la Gobernación de Nariño pidió garantías para su vida en caso de que estuvieran en poder de un grupo armado.

Publicidad

La aparición de sus nombres en el comunicado confirma que ambos forman parte de la lista de militares secuestrados por esta organización, lo que eleva las preocupaciones de las autoridades y las familias que siguen a la espera de noticias.