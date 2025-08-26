MinDefensa advirtió que, de ser necesario, movilizarán al Undmo para liberar soldados

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que han movilizado nuevas tropas y comandos de las Fuerzas Especiales a zona rural de El Retorno, Guaviare, para buscar la liberación de los 33 soldados que están secuestrados tras las operaciones contras las disidencias.

Dice el alto funcionario que, incluso, de ser necesario activará un equipo del Undmo, antiguo Esmad, para agilizar las tareas de rescate.

“Podemos ser pacientes en el diálogo, pero no tolerantes con el crimen o el delito. Quien ataca a un soldado o a un policía está atacando a Colombia y está atacando al Estado Social de Derecho. Exigimos, toda Colombia exige, la liberación de nuestros secuestrados. Aún hay tiempo para que lo hagan voluntariamente”, dijo Sánchez.

Los 4.340 integrantes de la unidad han sido capacitados en uso diferenciado de la fuerza, derechos humanos y manejo de armas menos letales Foto: UNDMO

El ministro fue enfático en decir que esta situación es un secuestro extorsivo, pues a cambio de la liberación están pidiendo la entrega del cuerpo de un civil que habría muerto en contra de las operaciones contra las disidencias.

“La Defensoría del Pueblo y otros organismos humanitarios han intercedido para dicha liberación. Pero si esta no se da, tengan la certeza que emplearemos todo el Estado, respetando siempre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para liberar a nuestros soldados secuestrados”, reiteró

Sobre este tema, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que están en las tareas para el rescate pero que, el cuerpo del civil, ya está en Medicina Legal para su entrega a los familiares.

“"La población toma a uno de nuestros hombres, se lo lleva y nosotros tuvimos que devolvernos por él. Se devuelve un grupo de 33 en total, junto con el que había sido inicialmente secuestrado. La comunidad que los tiene retenidos se ha venido agrandando en la medida que otro cabecilla, que hace presencia en la región, ha venido hablando con la población para que el número sea cada vez mayor y rodee y tenga secuestrados a los 34 miembros de la fuerza", contó Cubides.