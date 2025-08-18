Asesinan en Balboa, Cauca, al líder social del Pacto Histórico José Erlery Velasco

Este 18 de agosto fue asesinado en la vereda La Esperanza, del municipio de Balboa (Cauca), José Erlery Velasco, un reconocido dirigente campesino y político de la región, que había dedicado su vida a la defensa del territorio y los derechos de las comunidades.

Velasco integró la Asociación Campesina ASCATBAL y la organización Unidad Sur del Cauca, desde donde promovió espacios de diálogo entre las comunidades rurales, el Gobierno nacional y la Gobernación del Cauca.

Su liderazgo se caracterizó por impulsar proyectos de desarrollo para el sur del departamento, especialmente en torno a la defensa del río Patía y la exigencia de mejoras en la vía El Mango, corredor clave para el comercio y la movilidad de la región.

Su trayectoria política también fue destacada. En las últimas elecciones locales, José Erlery Velasco se postuló como candidato a la Alcaldía de Balboa, por el Pacto Histórico, buscando llevar al escenario institucional las reivindicaciones históricas de los campesinos y líderes sociales de la zona.

De acuerdo con Indepaz, el líder social fue atacado mientras realizaba labores de campo. Hasta la zona llegó un grupo armado que le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. El hecho ha generado rechazo en el departamento y reaviva la preocupación por las condiciones de seguridad de quienes ejercen el liderazgo social en Colombia.

La Defensoría del Pueblo había advertido previamente el riesgo que enfrentan líderes y defensores de derechos humanos en el Cauca. A través de las Alertas Tempranas 047/20 y 019/23, la entidad alertó sobre las amenazas constantes a quienes, como Velasco, promueven la defensa de los derechos colectivos y el desarrollo de sus comunidades.

En esos informes se advierte que la imposición de normas, restricciones y controles sociales por parte de grupos armados ilegales configura un escenario permanente de riesgo y de violación a los derechos humanos.

🔴 #102LíderesAsesinados



👥 Nombre: José Erlery Velasco

📆 Fecha: 18/08/2025

📍 Lugar: Balboa, Cauca



➡️José Erlery Velasco era un reconocido líder social y campesino del municipio de Balboa, Cauca. Integró la Asociación Campesina ASCATBAL y la organización Unidad Sur del Cauca.… pic.twitter.com/OHOMQjUei4 — INDEPAZ (@Indepaz) August 19, 2025

En la región del sur del Cauca hacen presencia varios grupos armados, entre ellos el Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental – EMC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano Frente Diomer Cortés, la columna móvil Fredy Ortiz, la Segunda Marquetalia y otras bandas de carácter local, lo que mantiene una presión constante sobre la población campesina.

Con el asesinato de José Erlery Velasco, ya son 102 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2025, según registró Indepaz.