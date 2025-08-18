Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Reunión Trump - Zelenski
Hamás
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinan en Balboa, Cauca, al líder social del Pacto Histórico José Erlery Velasco

Asesinan en Balboa, Cauca, al líder social del Pacto Histórico José Erlery Velasco

Con su muerte, ya son 102 líderes sociales asesinados durante 2025 en Colombia, según Indepaz.

Asesinan en Balboa, Cauca, al líder social del Pacto Histórico José Erlery Velasco
Asesinan en Balboa, Cauca, al líder social del Pacto Histórico José Erlery Velasco
Foto: suministrada
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: agosto 18, 2025 10:25 p. m.

Este 18 de agosto fue asesinado en la vereda La Esperanza, del municipio de Balboa (Cauca), José Erlery Velasco, un reconocido dirigente campesino y político de la región, que había dedicado su vida a la defensa del territorio y los derechos de las comunidades.

Velasco integró la Asociación Campesina ASCATBAL y la organización Unidad Sur del Cauca, desde donde promovió espacios de diálogo entre las comunidades rurales, el Gobierno nacional y la Gobernación del Cauca.

Su liderazgo se caracterizó por impulsar proyectos de desarrollo para el sur del departamento, especialmente en torno a la defensa del río Patía y la exigencia de mejoras en la vía El Mango, corredor clave para el comercio y la movilidad de la región.

Su trayectoria política también fue destacada. En las últimas elecciones locales, José Erlery Velasco se postuló como candidato a la Alcaldía de Balboa, por el Pacto Histórico, buscando llevar al escenario institucional las reivindicaciones históricas de los campesinos y líderes sociales de la zona.

De acuerdo con Indepaz, el líder social fue atacado mientras realizaba labores de campo. Hasta la zona llegó un grupo armado que le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. El hecho ha generado rechazo en el departamento y reaviva la preocupación por las condiciones de seguridad de quienes ejercen el liderazgo social en Colombia.

La Defensoría del Pueblo había advertido previamente el riesgo que enfrentan líderes y defensores de derechos humanos en el Cauca. A través de las Alertas Tempranas 047/20 y 019/23, la entidad alertó sobre las amenazas constantes a quienes, como Velasco, promueven la defensa de los derechos colectivos y el desarrollo de sus comunidades.

Publicidad

En esos informes se advierte que la imposición de normas, restricciones y controles sociales por parte de grupos armados ilegales configura un escenario permanente de riesgo y de violación a los derechos humanos.

En la región del sur del Cauca hacen presencia varios grupos armados, entre ellos el Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental – EMC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano Frente Diomer Cortés, la columna móvil Fredy Ortiz, la Segunda Marquetalia y otras bandas de carácter local, lo que mantiene una presión constante sobre la población campesina.

Con el asesinato de José Erlery Velasco, ya son 102 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2025, según registró Indepaz.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cauca

Pacto Histórico

Asesinato líderes sociales