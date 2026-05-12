Suspenden clases en escuelas del corregimiento de San Antonio, en Jamundí, tras ataques con drones

Las clases en los colegios rurales del corregimiento de San Antonio, en Jamundí, Valle el Cauca fueron suspendidas hasta nueva orden, tras los ataques con drones y los enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las Farc, registrados recientemente en esta zona del municipio.

A través de un mensaje de texto los directivos de la Institución Educativa San Antonio anunciaron la decisión a los padres de familia, confirmando que esto aplicará para sus cuatro sedes ubicadas: en la cabecera del corregimiento y en las veredas La Despensa, Cascarillal y el Oso.

"Por cuestiones preventivas, debido a alteración del orden público que se está presentando en una de las veredas de San Antonio, la Secretaría de Educación nos indica que debemos atender las clases en modalidad remota", indica el mensaje de la institución.

Esta decisión se tomó después de los ataques registrados en la tarde del lunes contra las tropas del Ejército, que durante varias horas fueron hostigadas con explosivos lanzados desde drones, en total se les arrojó 27 artefactos.



"Tuvimos dos soldados con heridas leves, que afortunada y rápidamente con apoyo del Comando Aéreo de Combate No. 7 fueron evacuados, afortunadamente fueron heridas leves y hoy se encuentran bien. Estos bandidos no distinguen entre uniformados, civiles, unidades militares o casas, atacan de forma indiscriminada a todos y por supuesto eso pone en riesgo la vida de los ciudadanos, de los campesinos, de los transeúntes, de quienes se encuentren en la zona", indicó el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño.

Esta situación sigue generando zozobra entre la comunidad, debido a que estos ataques contra la fuerza pública son continuos ya sea en la zona montañosa o la parte plana de Jamundí, ante esto la Policía confirmó que pronto llegarán al municipio más uniformados que permitirán reforzar las capacidades en las subestaciones de la zona rural.

"Precisamente se toman unas decisiones de fondo, unas capacidades adicionales, recordemos que tenemos un personal de apoyo desde el nivel central para tratar de contrarrestar este tipo de ataques, tenemos también elementos tecnológicos adquiridos con el fin de evitar que afecten a nuestros funcionarios y sobre todo a la población civil. Hay una articulación también importante con fuerzas militares", señaló el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

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Las acciones ofensivas se mantienen en la zona para evitar más ataques contra las tropas y la población civil, recordemos que en la reacción del plan defensa, el ejército logró derribar varios drones con los que se pretendía seguir generando ataques