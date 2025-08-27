Temblor de magnitud 4.2 se sintió en buena parte del Pacífico colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que en la madrugada de este miércoles 27 de agosto de 2025 se presentó un evento sísmico en el departamento del Cauca. El movimiento telúrico ocurrió a las 04:31 de la mañana, con una magnitud de 4.2 y una profundidad superficial (menor a 30 km), lo que en algunos casos puede incrementar la percepción en la población cercana al epicentro.

Según el Boletín Actualizado 1 del SGC, el epicentro se localizó en el municipio de Cajibío, Cauca, a 7 kilómetros de Morales (Cauca), en las coordenadas latitud 2.72 y longitud -76.67.

Sismo hoy 27 de agosto

Por las características del sismo, se estima que pudo haberse sentido en zonas aledañas, particularmente en Popayán, capital del Cauca, así como en otros municipios del suroccidente colombiano.

El SGC recordó que los reportes ciudadanos son fundamentales para complementar la información técnica, ya que permiten establecer el nivel de percepción del sismo en distintas regiones. Por ello, invitó a la comunidad a participar activamente a través de sus canales oficiales y redes sociales.