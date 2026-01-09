Temporada de parapente en Roldanillo dejaría ingresos cercanos a 3 millones de dólares en el Valle

Desde el 9 de enero y hasta el próximo viernes 20 de febrero, el municipio de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, será escenario de una nueva edición de la temporada de parapente, un evento deportivo que impulsa el turismo y la economía de la región.

Durante esta temporada se espera la llegada de alrededor de 9.500 turistas, de los cuales cerca del 50 % son visitantes extranjeros, provenientes de países como Canadá, Alemania, Reino Unido y Francia, mientras que un 36 % corresponde a turistas nacionales.

En el transcurso de esta temporada deportiva, al menos cinco campeonatos de parapente, nacionales e internacionales, se realizarán, lo que hace aún más atractiva esta actividad para profesionales del parapentismo, aficionados y demás.

Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle, destacó el impacto económico que tendrá este evento para el departamento.



“Roldanillo vivirá la temporada de parapente, un evento que recibe alrededor de 9.500 turistas, de los cuales el 50 % generalmente son extranjeros, provenientes de Canadá, Alemania, Reino Unido y Francia, y el 36 % de nuestro territorio nacional", indicó Torres.

Durante este evento se esperan ingresos cercanos a los 2,9 millones de dólares para la economía del sector turístico y una ocupación hotelera superior al 65 %, no solamente en Roldanillo, sino también en los municipios aledaños”.

Por su parte, el alcalde de Roldanillo, Jaime Ríos, resaltó las condiciones climáticas del municipio y extendió la invitación a propios y visitantes para que acompañen esta nueva edición del evento.

“Roldanillo es un municipio para disfrutar de sus vientos y de sus cielos. Invitamos a que nos acompañen a esta tierra tan bonita. Gracias al apoyo de la Gobernación del Valle, a la Secretaría de Turismo y a Inder Valle, por respaldar estos eventos que llegan a nuestro municipio y que fortalecen la economía circular y el turismo en Roldanillo. Los esperamos en esta tierra”.

Desde las autoridades también se reiteró el llamado a los asistentes para cumplir con las medidas de seguridad, contar con los elementos de protección y realizar las actividades acompañados de instructores y profesionales certificados, con el fin de garantizar una temporada segura para deportistas y visitantes.