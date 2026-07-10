Tenemos las puertas abiertas: Asointermedias presenta hoja de ruta a presidente De la Espriella

La Asociación de Ciudades Intermedias (Asointermedias), que agrupa a 52 municipios clave del país, ha formalizado su disposición para trabajar de la mano con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

El alcalde de Yumbo y vocero de la agremiación, Edgar Ruiz, confirmó que ya han entregado un documento con 10 iniciativas estratégicas diseñadas para integrarse al próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Ruiz destacó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga la relevancia económica y social de los territorios que representa, señalando que estas ciudades no son solo centros urbanos, sino motores de desarrollo.

“Somos 52 ciudades intermedias que aportamos a la nación el 23.7% del PIB y que somos 14 millones de habitantes”, indicó el mandatario.



A pesar de no ser capitales departamentales, el vocero subrayó que son un ente “independiente y complementario” que busca soluciones directas desde los territorios para las necesidades de los colombianos.

Seguridad y tecnología: el bloque urbano

Uno de los puntos en los que existe mayor coincidencia con el plan de gobierno "Patria Milagro" es el fortalecimiento de la seguridad. Ruiz manifestó que la asociación ve con buenos ojos la creación de los bloques de seguridad urbana propuestos por De la Espriella.

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“Sería muy interesante poderlo fortalecer con sistemas tecnológicos para tener en las ciudades intermedias más cámaras que tengan reconocimiento facial, que tengan reconocimiento de placa”, aseveró.

El objetivo, según el alcalde, es permitir la georreferenciación del delito y aumentar el pie de fuerza para prevenir actos criminales en los territorios.

Infraestructura y reactivación económica

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En materia de competitividad, Asointermedias celebró la designación de Elsa Noguera como futura ministra de Transporte y su intención de reactivar las vías 4G y 5G. Ruiz puso como ejemplo la vía Mulaló-Loboguerrero, que conecta a Yumbo con Buenaventura, como una obra vital para el suroccidente colombiano.

“Con todas estas obras vamos a reactivar economía, vamos a volvernos más competitivos y llegará inversión extranjera”, afirmó el mandatario, recalcando que las ciudades intermedias aportan actualmente el 50% en los índices de productividad y formalizaron el 17.1% del empleo el año pasado.

Finalmente, el vocero hizo un llamado a profundizar en la descentralización para garantizar que los recursos lleguen con equidad a las regiones.

“Queremos que se pueda avanzar en la ley de competencias para poder reglamentar esos recursos que deben llegar con equidad a los territorios”, afirmó.

Asimismo, instó al gobierno nacional a apoyar el ordenamiento territorial inteligente, ya que muchas ciudades intermedias carecen de fondos para actualizar sus planes de ordenamiento (POT) y requieren de la tecnología para un uso eficiente del suelo.

“Tenemos todas las puertas abiertas, los alcaldes y las alcaldesas lo estamos esperando para que podamos articularnos”, concluyó Ruiz, reiterando la invitación al presidente electo a visitar regiones como Antioquia, el Valle y el Pacífico.

Escuche la entrevista aquí: