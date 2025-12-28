En vivo
Tragedia marítima en el Pacífico: cuatro personas fallecieron tras volcamiento de embarcación

Tragedia marítima en el Pacífico: cuatro personas fallecieron tras volcamiento de embarcación

Las autoridades confirmaron que, como resultado de este hecho, cuatro personas perdieron la vida, entre ellas dos menores de edad. Las labores de rescate estuvieron a cargo de organismos de socorro.

