Tragedia marítima en el Pacífico: cuatro personas fallecieron tras volcamiento de embarcación

Se trata de una embarcación que zarpó alrededor de las 11:00 de la mañana de este sábado desde el puerto de Buenaventura, en el Valle, con destino al municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca. En la lancha se movilizaban aproximadamente 40 personas.

Al llegar a un punto conocido como Ají, cerca de las 2:00 de la tarde, las difíciles condiciones climáticas provocaron el volcamiento de la embarcación, dejando a los pasajeros a la deriva durante varias horas.

Las autoridades confirmaron que, como resultado de este hecho, cuatro personas perdieron la vida, entre ellas dos menores de edad. En videos difundidos a través de redes sociales se evidenció la angustia de las personas que permanecían en el agua mientras esperaban ayuda.

Las 36 personas que lograron ser rescatadas fueron trasladadas a centros asistenciales de Buenaventura para recibir atención médica. Por su parte, los cuerpos de las víctimas fueron llevados a Buenaventura y al municipio de Timbiquí.



Las labores de rescate estuvieron a cargo de organismos de socorro, que participaron con cinco embarcaciones.