Trapecista de circo Hermanos Gasca cayó de la cuerda floja durante show en Cali; todo quedó en video

Una trapecista del circo de los Hermanos Gasca sufrió un accidente en medio de su presentación en la ciudad de Cali. La mujer cayó de la cuerda floja al perder el equilibrio mientras realizaba su acto.

Lo que se conoce es que este accidente se registró durante una de las funciones del fin de semana en el circo de los Hermanos Gasca, ubicado al sur de la ciudad.

Los asistentes de la función se llevaron un gran susto en el momento en el que en medio de una presentación la trapecista perdió el equilibrio en la cuerda y sufrió una caída accidental, ante los ojos de todos los espectadores.



Todo quedó en video

El accidente quedó registrado en video, donde se ve el momento exacto de la caída de la mujer. Inmediatamente, la gente que trabaja en el circo fueron a auxiliarla. Los asistentes que presenciaron este accidente comenzaron a pedir ayuda.

Raúl Gasca habló sobre el estado de salud de la trapecista en Blu radio y confirmó que, para este tipo de actos, no se usa ningún tipo de protección en la cuerda floja, pero sí existe un colchón inflable de seguridad en el piso, el cual recibió a la acróbata, resultando ilesa.

"Ella cayó en el colchón y no le pasó nada gracias a Dios. Quedó acostada. Ella misma dijo que había perdido el control pues se viene abajo de la cuerda tensa de aproximadamente unos 10 metros de altura", explicó Gasca.

A su vez, Gasca confirmó que los paramédicos, de inmediato, la auxiliaron y la recostaron sobre una camilla, desde donde Dayana, como se conoció que se llamaba, manifestaba que estaba bien, que solo sintió un leve golpe. Incluso, la trapecista salió al final del show ante los espectadores, quienes quedaron preocupados por su estado de salud.

"Al estar en la camilla dijo que no le dolía nada, que solo sentía un golpecito, se levantó y caminó, incluso, ella salió al final del show cuando salen todos los artistas a despedir el espectáculo", relató Gasca.

