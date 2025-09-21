En vivo
Tres hombres raptaron y abusaron sexualmente a una menor de edad en Buenaventura

Tres hombres raptaron y abusaron sexualmente a una menor de edad en Buenaventura

La menor de edad fue raptada cuando salía de su colegio en el barrio La Independencia. Los tres sujetos la habrían llevado hasta una casa abandonada para cometer el delito.

Niña abusada sexualmente en Buenaventura por tres hombres que la raptaron al salir del colegio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

Los capturados fueron identificados como Jorge Stiven Cuero Castillo, de 18 años; Marlon Stiwar Mosquera Gamboa, de 19 años; y José Miguel Cuero Caicedo, de 23 años, quienes al parecer pertenecen a la banda delincuencial 'Los Espartanos'.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima es una adolescente de 16 años, quien fue abordada por los tres sujetos cuando salía de su institución educativa.

En contra de su voluntad fue llevada hasta un inmueble abandonado en el sector, donde habría sido abusada sexualmente.

Abuso sexual a menores de edad.
Abuso sexual a menores de edad.
Foto: ImageFx

La menor empezó a gritar pidiendo ayuda y logró ser escuchada por algunos vecinos, quienes llamaron al cuadrante de la Policía para impedir que los abusadores escaparan, posteriormente los hombres fueron capturados en el lugar de los hechos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades han rechazado estos actos violentos y, desde la Secretaria de la Mujer de Buenaventura, Yancy Melissa Caicedo Castro afirmó que "rechazan todo acto violento en contra de las mujeres y las niñas, y ya se vienen adelantando diferentes acciones encaminadas en proteger los derechos y prevenir las violencias basadas en género".

Tras la legalización de captura e imputación de cargos, un juez de la República impuso a los tres sujetos medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, por el delito de abuso sexual con menor de 14 años, mientras avanza el proceso judicial.

La adolescente por su parte recibió atención médica y psicosocial especializada, y permanece bajo acompañamiento de su familia y de las autoridades competentes de restablecimiento de derechos.

