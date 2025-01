Triste balance deja despedida del año en Pasto con 39 personas lesionadas con pólvora

Alarmadas están las autoridades de salud en Pasto tras el incremento de las cifras de personas lesionadas que, en la noche del 31 de diciembre, dejaron un saldo de 14 personas quemadas y cinco más en la madrugada del 1 de enero de 2025, para un total de 39 personas que no acataron la orden de la Alcaldía de Pasto de no utilizar pólvora.

“En el municipio hay mucha preocupación porque continuamos subiendo las cifras; sin embargo, dijo Castillo, es satisfactorio en un 30 % en relación a años anteriores con personas quemadas”, recalcaron.

Pero, desafortunadamente, llevamos 38 casos en el municipio de Pasto. Solo el día 31 de diciembre, con corte a las doce de la noche, se registraron 14 nuevos casos, muchos de ellos en estado de embriaguez, donde desafortunadamente la mayoría son personas mayores de edad, todos hombres.

Según el parte médico, 28 personas registran quemaduras de primer y segundo grado por la utilización de las "papas bomba", que han causado la amputación de dedos a cuatro hombres en los distintos barrios de la capital de Nariño, aseguró la Secretaría de Salud de Pasto.

“Es muy triste que la comunidad no haya entendido el mensaje del alcalde Nicolás Toro, de no abusar en la utilización de la pólvora. Los resultados son muy preocupantes porque en la noche de Año Nuevo, 14 personas resultaron afectadas y otras cinco en la madrugada del 1 de enero. Esto es muy reprochable porque las autoridades hacen los operativos, pero a la gente le falta sentido de pertenencia y conciencia para no seguir en esas prácticas”, insistió la señora Castillo.

“Estamos realizando un barrido por los centros asistenciales y hospitales de la ciudad, porque casi el 90 % de las personas que acudieron a recibir atención registran quemaduras de segundo y tercer grado por culpa de la utilización de papas explosivas, con una cifra de 28 casos”, manifestó la funcionaria.

Entre los afectados están personas cuyas edades oscilan entre los 18 y 54 años, y solo tres menores de 17 años fueron reportados entre los lesionados, precisó la Secretaría de Salud de Pasto.