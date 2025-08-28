Un muerto dejó atentado con armas de alto alcance en Cali; ocho personas están heridas

Un violento atentado sicarial sacudió la noche de este jueves al barrio El Vallado, en el oriente de Cali.

El ataque, ocurrido sobre la avenida Ciudad de Cali con Cr 39, dejó como saldo preliminar una persona muerta y al menos ocho más heridas, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado fue perpetrado con armas de largo alcance, lo que generó pánico entre los residentes del sector.

Las víctimas heridas fueron trasladadas a distintos centros médicos de la ciudad, donde reciben atención especializada.

En redes sociales, testigos y ciudadanos compartieron imágenes impactantes del hecho, en las que se observa una camioneta blanca con múltiples impactos de bala, clara evidencia del tiroteo ocurrido en la vía pública.

Inicialmente se había hablado de dos personas lesionadas, pero con el avance de las investigaciones se confirmó la muerte de una de ellas y el traslado de 8 heridos a centros médicos asistenciales.

La Policía Metropolitana de Cali hizo presencia en el lugar para asegurar la zona y dar inicio a las investigaciones pertinentes.

"La Policía judicial y el CTI se encuentran en proceso de verificación, esperamos tener resultados sobre los afectados y también sobre los responsables de este incidente", señaló Jairo García secretario de Seguridad de Cali

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer los móviles del ataque, mientras la comunidad exige mayor presencia institucional y garantías de seguridad en la zona.

