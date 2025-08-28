Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Tensión EEUU-Venezuela
Familia San Andrés
Accidente Daniel Palacios
Secuestro de militares

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Un muerto dejó atentado con armas de alto alcance en Cali; ocho personas están heridas

Un muerto dejó atentado con armas de alto alcance en Cali; ocho personas están heridas

El hecho se registró sobre las 7:00 de la noche de este jueves en el barrio El Vallado, donde una camioneta fue atacada con armas de largo alcance.

Autoridades confirmaron que este ataque sicarial dejó 8 personas lesionadas.
Autoridades confirmaron que este ataque sicarial dejó 8 personas lesionadas.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 09:54 p. m.

Un violento atentado sicarial sacudió la noche de este jueves al barrio El Vallado, en el oriente de Cali.

El ataque, ocurrido sobre la avenida Ciudad de Cali con Cr 39, dejó como saldo preliminar una persona muerta y al menos ocho más heridas, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado fue perpetrado con armas de largo alcance, lo que generó pánico entre los residentes del sector.

Las víctimas heridas fueron trasladadas a distintos centros médicos de la ciudad, donde reciben atención especializada.

En redes sociales, testigos y ciudadanos compartieron imágenes impactantes del hecho, en las que se observa una camioneta blanca con múltiples impactos de bala, clara evidencia del tiroteo ocurrido en la vía pública.

Inicialmente se había hablado de dos personas lesionadas, pero con el avance de las investigaciones se confirmó la muerte de una de ellas y el traslado de 8 heridos a centros médicos asistenciales.

Publicidad

La Policía Metropolitana de Cali hizo presencia en el lugar para asegurar la zona y dar inicio a las investigaciones pertinentes.

"La Policía judicial y el CTI se encuentran en proceso de verificación, esperamos tener resultados sobre los afectados y también sobre los responsables de este incidente", señaló Jairo García secretario de Seguridad de Cali

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer los móviles del ataque, mientras la comunidad exige mayor presencia institucional y garantías de seguridad en la zona.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.