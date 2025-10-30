En vivo
Un soldado muerto y cinco heridos deja ataque a convoy militar en el Cauca

A través de un comunicado, el comando de la Tercera Brigada del Ejército confirmó que este ataque terrorista fue ejecutado por integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Ataque Cauca (1).png
Ataque Cauca contra convoy militar.
Foto: suministrada redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

El Ejército confirmó que tropas del Batallón de Infantería Número 7 fueron atacadas cuando se desplazaban en un vehículo por la vía que comunica a la ciudad de Popayán y un sector conocido como El Estrecho.

Un explosivo fue activado cuando el convoy militar ingresaba al casco urbano del municipio de El Patía, Cauca. En el ataque fue asesinado el soldado profesional Johan Cuellar Gaitán y otros cinco militares resultaron heridos.

A través de un comunicado, el comando de la Tercera Brigada del Ejército confirmó que este ataque terrorista fue ejecutado por integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Horas antes, estas mismas disidencias de alias 'Iván Mordisco' atacaron el municipio de Suarez, Cauca. Siete drones con explosivos fueron lanzados contra la estación Policía causando daños a viviendas, comercios y un colegio. El mismo grupo atacó con drones a la Fuerza Pública en la vereda La Paz del municipio de Argelia, Cauca. El alcalde Osmán Guaca confirmó que ocho campesinos resultaron heridos, entre ellos varios niños.

