Usuarios de la nueva EPS en Cali hacen largas filas para pedir autorizaciones

Desde las dos de la mañana, cientos de usuarios de la Nueva EPS, sede Pasarela, han tenido que hacer extensas filas para poder autorizar sus citas médicas, medicamentos u otros trámites, dicen que desde hace una semana las plataformas virtuales de la EPS se encuentran bloqueados , por lo que muchos afiliados no han logrado realizar sus tramites.

"Llevo buscando una autorización de una inyección para mi enfermedad en los huesos y no ha sido posible, he intentado por la pagina web y tampoco, es una situación que me tiene desesperada porque necesito ese medicamento urgente" expresó una de las usuarias afectadas.

La situación es tan compleja que adultos mayores también han tenido que enfrentarse a esta problemática, ya que ni los teléfonos de la Nueva EPS funcionan.

"Esto es una situación muy dura, porque uno llama y llama a los teléfonos y no entran las llamadas, ningún canal virtual nos atiende y nuestras enfermedades no dan espera, nos estamos deteriorando" dijo otra de las afectadas.

Las largas filas continúan y los usuarios esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes para buscar una solución.