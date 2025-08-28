Publicidad

Vandalizan con grafitti antisemita fachada de una sinagoga en Cali, Valle

Vandalizan con grafitti antisemita fachada de una sinagoga en Cali, Valle

La comunidad judía en la capital del Valle solicita una investigación para determinar quiénes estarían detrás de este hecho,

Grafitti afuera de sinagoga judía en Cali
Confederación de Comunidades Judías de Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 01:52 p. m.

Recientemente la sinagoga de la Sociedad Hebrea de Socorros, ubicada en el norte de Cali y considerada como el templo judío más antiguo de la ciudad fue vandalizada con mensajes antisemitas que han generado incertidumbre en la zona Desconocidos pintaron un grafitti con la frase 'Israel Genocida'.

Este mensaje genera temor entre la comunidad judía en Cali, ya que es un mensaje que podría interpretarse como una instigación al odio y el antisemitismo.

"Se hace una comparación entre la estrella de David, que ha sido el símbolo del pueblo judío por más de 3.000 años y la esvástica nazi. También el hecho de que el grafitti es una plantilla, o sea, que alguien premeditadamente hizo una plantilla y fue y pintó el grafitti. No es alguien que haya cogido un aerosol a pintar algo, por lo tanto fue premeditado y no sabemos dónde más se va a usar", señaló Marcos Peckel, director de la confederación de comunidades judías de Colombia.

La comunidad judía en Cali está solicitando una investigación para determinar quiénes estarían detrás de este hecho, para así evitar que algún ataque motivado por el mensaje se registre en la ciudad.

"Lo primero que hacemos es recurrir a las autoridades del Estado colombiano, en este caso pues la policía de Cali. Las autoridades del Valle del Cauca serán las que lleven a cabo la investigación y nosotros tenemos plena confianza para que esta llegue a una buena conclusión", indicó Peckel.

Diferentes colectivos defensores de la libertad de culto manifestaron su rechazo ante este hecho, haciendo un llamado a la comunidad caleña en general a bajar el tono de los discursos, y evitar la división, el odio y la discriminación.

