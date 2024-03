A la cárcel motoladrón que arrastró a mujer y le provocó heridas por robarle el bolso en Bucaramanga

Con orden de captura, uniformados de la Policía capturaron en el barrio Alarcón de Bucaramanga a un joven de 19 años de nacionalidad venezolana quien el pasado 25 de febrero le provocó varias heridas a una mujer a quien la arrastro por robarle el bolso.

Los hechos se registraron en la carrera 17 con calle 56 cuando la mujer caminaba por el sector y fue alcanzada por el hoy capturado, quien se movilizaba en una motocicleta, y de un raponazo le robó el bolso con las pertenencias, la víctima cayó al piso hecho que le ocasionó hematomas y raspaduras por lo que fue necesario trasladarla a un centro asistencial.

“Venía sobre la carrera 17 con calle 56 pasando el semáforo en rojo es asi como dos personas por sus características nacionalidad extranjera me interceptan en una motocicleta y me hurtan mis pertenencias personales, me quitan el. Bolso documentos y me tiran al piso”, relató la víctima.

El robo quedó registrado en cámaras de seguridad de negocios del sector con lo que la Policía inicia la investigación, seguimiento e identificación del responsables.

“A partir de allí se realizaron las investigaciones, seguimiento, análisis de más de 25 cámaras para lograr la identificación e individualización, presentamos los elementos probatorios a la Fiscalía que emitió la orden de captura, se capturó y se dejó a disposición de la Fiscalía, en audiencia esta persona fue privada de la libertad en centro carcelario”, confirmó el coronel Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Este año la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 1.600 personas por el delito de hurto y 212 capturadas por orden judicial.