Alcaldía de Bucaramanga dice que escuela a punto de colapsar no se puede recuperar

Aunque en la vereda Santa Bárbara de Bucaramanga padres de familia y estudiantes anhelan tener de nuevo su escuela en funcionamiento tras ocho años de cierre por riesgo de colapso, el panorama no es alentador, el terreno en el que está construida presenta serios problemas de erosión lo que impide, según la secretaria de Educación municipal, Martha Cecilia Guarín, intervenirla para ponerla en funcionamiento.

“El concepto en su época de la oficina de Gestión del Riesgo y de la Secretaría de Infraestructura fue que la escuela tenía serios problemas estructurales que no permitían ni permite en estos momentos que opere. Ya tenemos conceptos técnicos que no es viable el funcionamiento allí, teniendo en cuenta que hay un problema de erosión estructural que no se puede solucionar, incluso, con hacer una repotenciación a la escuela”, explicó la funcionaria.

A su vez, que seguirán garantizando la educación de 120 niños en la sede principal Las Américas.

“Estamos asegurando el transporte escolar y la alimentación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los estudiantes”, confirmó Guarín.

Sobre una solución definitiva, la secretaria señaló que en el Plan de Desarrollo de Bucaramanga quedó incluido un estudio técnico de la infraestructura educativa que incluye a la escuela Santa Barbara. Dicho documento le permitirá a la administración municipal tener un censo de las instituciones, sedes y condiciones estructurales.

Sin embargo, los líderes de la comunidad dicen que el problema más grave es que hay niños que a veces no alcanzan a ir a clases porque viven en la parte alta de la montaña y el transporte no da espera.

“Tienen que caminar 20 minutos para llegar al punto donde los recoge el transporte escolar que otorga la Alcaldía de Bucaramanga, pero algunos no alcanzan a llegar a tiempo entonces los padres se ven en la obligación de enviarlos en mototaxi o en colectivos con el riesgo que ello representa”, dijo el líder.

Lo que esperan padres de familia y líderes de la vereda Santa Bárbara es que la Alcaldía de Bucaramanga encuentre una salida para tener de nuevo la escuela en la zona rural, y que sus hijos tengan una institución educativa cerca a sus casas.