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Alerta por estafas en trámite de pasaportes: advierten sobre falsos cobros por internet

La Oficina de Pasaportes de Santander advirtió sobre páginas web y llamadas fraudulentas que solicitan dinero para el trámite y recordó que el pago solo se realiza de forma presencial.

Pasaporte colombiano
Colombiano que quiera entrar a la UE debe tener además pasaporte vigente
Foto: Cancillería
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

La Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander lanzó una alerta a los ciudadanos ante el incremento de modalidades de estafa relacionadas con la expedición del pasaporte. Según la directora de la dependencia, Waleska Quintero, en diferentes regiones del país se han detectado casos de personas que están siendo engañadas con supuestos pagos por internet o llamadas telefónicas en las que les ofrecen agilizar el trámite o entregar el documento a domicilio.

La funcionaria aclaró que ninguno de estos mecanismos hace parte del proceso oficial y pidió a los usuarios desconfiar de cualquier página web, enlace o persona que solicite dinero para gestionar el documento.

"Queremos informarles a todos nuestros usuarios que no tenemos habilitado ningún canal virtual para realizar pagos del trámite del pasaporte. Todos los pagos se hacen únicamente de manera presencial y directamente en nuestra oficina", explicó Quintero.

La directora precisó que el procedimiento inicia con la atención presencial en la Oficina de Pasaportes, ubicada en el subsótano, local 10, del centro comercial Cacique, donde se realiza la toma de datos biométricos y la fotografía. Solo después de ese proceso el ciudadano debe efectuar el pago en efectivo en el Banco Sudameris, que funciona en las mismas instalaciones.

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Quintero también desmintió otra modalidad de fraude detectada recientemente y son las llamadas telefónicas en las que supuestos funcionarios ofrecen entregar el pasaporte en el domicilio a cambio de un pago adicional.

"La Oficina de Pasaportes no realiza llamadas para cobrar dinero ni ofrece el servicio de entrega a domicilio del documento. Si una persona recibe este tipo de comunicación, se trata de una estafa", advirtió.

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La Gobernación de Santander recomendó a los ciudadanos verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales y acudir directamente a la Oficina de Pasaportes para realizar el trámite, con el fin de evitar pérdidas económicas y proteger sus datos personales.

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