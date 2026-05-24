Alerta por golpes de calor en mascotas en Bucaramanga: veterinarios advierten riesgo mortal

Las altas temperaturas que se vienen registrando en Bucaramanga y otros municipios de Santander encendieron las alertas entre médicos veterinarios por el aumento de casos de golpes de calor en mascotas, una condición que puede generar graves afectaciones e incluso causar la muerte si no es atendida a tiempo.

Desde el Centro Veterinario de la Unidad de Bienestar Animal de la Alcaldía de Bucaramanga, el médico veterinario Arturo Estupiñán advirtió: “El suelo y el pavimento pueden alcanzar temperaturas mucho más altas que el ambiente, afectando directamente las almohadillas de las patas y elevando rápidamente la temperatura corporal de perros y gatos, por lo que es importante no sacarlos así estén debajo de un árbol”, explicó el especialista.

Los perros de cara achatada, como pug, bulldog y bóxer, son los más vulnerables durante esta temporada debido a las dificultades respiratorias propias de estas razas. Además, perros mayores, cachorros y mascotas con abundante pelaje presentan mayor riesgo frente a las altas temperaturas.

Veterinarios alertaron sobre varios síntomas que podrían indicar un golpe de calor o una emergencia médica en las mascotas, entre ellos respiración agitada, jadeo excesivo, debilidad, pérdida de energía para jugar, temblores, vómito, diarrea, encías azuladas o incluso presencia de sangre al momento de hacer sus necesidades.



La Alcaldía de Bucaramanga alertó por golpes de calor en mascotas. Advierten que la temperatura del pavimento y el concreto puede ser mucho más alta que la del ambiente, afectando especialmente las patas y respiración de los perros de cara achatada #VocesySonidos pic.twitter.com/B5aL10UXMF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 24, 2026

Frente a estas señales, los expertos insistieron en que los animales no deben ser medicados en casa, ya que esto podría empeorar su estado de salud. La recomendación es acudir inmediatamente a un servicio veterinario de urgencias.

También recomendaron evitar sacar a pasear a las mascotas entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, debido a que en esas horas el asfalto puede causar quemaduras en las patas y aumentar el riesgo de hipertermia.

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Otra de las recomendaciones es mantener agua fresca disponible permanentemente, garantizar espacios con sombra y buena ventilación, y nunca dejar a los animales dentro de vehículos estacionados, incluso por pocos minutos, pues la temperatura puede elevarse rápidamente a niveles mortales.

En el caso de mascotas con abundante pelo, veterinarios aconsejan realizar cortes y cepillados frecuentes para disminuir la sensación térmica, aunque aclaran que no se debe rapar completamente el pelaje porque también funciona como protección frente a los rayos solares.

Las autoridades hicieron un llamado a los dueños de mascotas para estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento de los animales durante esta ola de calor y actuar rápidamente ante cualquier señal de alerta.